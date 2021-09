Accueil Economie Conjoncture Dans un contexte tendu, l’UE et les États-Unis tentent d’établir une stratégie sur le commerce et la technologie La première réunion du Conseil transatlantique dédié à ces sujets se tient à Pittsburgh, dans un contexte tendu. L’idée de créer ce Conseil avait été lancée lors de la visite du président américain, Joe Biden, à Bruxelles, en juin dernier. ©AFP Olivier le Bussy





La tenue, ce mercredi à Pittsburgh, en Pennsylvanie, de la première réunion du Conseil transatlantique sur le commerce et la technologie (Trade and Technology Council, TTC) est un nouveau signe de la volonté des États-Unis et de l'Union européenne de raffermir des liens singulièrement distendus sous la présidence de Donald Trump....