La Fed enquête sur la position des banques vis-à-vis d'Evergrande

La Réserve fédérale américaine (Fed) aurait interrogé plusieurs grandes banques au sujet de l'argent qu'elles ont en circulation avec le promoteur immobilier chinois Evergrande. En agissant ainsi, la Fed fait la même chose que de nombreux régulateurs dans d'autres pays en raison de la crise de la dette qui préoccupe la Chine.

Les problèmes d'Evergrande, dont la dette équivaut à plus de 260 milliards d'euros, ont incité la Fed à s'enquérir des risques éventuels pour la stabilité financière, selon des initiés qui se sont confiés à Bloomberg. La banque centrale de Hong Kong a également demandé aux prêteurs de Hong Kong d'identifier les risques associés à Evergrande.

Evergrande est le plus grand émetteur chinois d'obligations à haut rendement libellées en dollars. Le patron de la Fed, Jerome Powell, avait auparavant indiqué que le risque de contagion et l'aspect confiance étaient plus préoccupants que les crédits éventuellement en cours auprès du groupe. Christine Lagarde, la patronne de la Banque centrale européenne, avait auparavant déclaré que l'impact en Europe était limité.