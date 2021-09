TotalEnergies s'associe dans le cadre d'un vaste projet éolien le long des côtes écossaises

En compagnie de Green Investment Group et de RIDG, TotalEnergies souhaite implanter un parc éolien de 2 gigawatts à proximité de l’archipel des Orcades, en Ecosse.

La société TotalEnergies, toujours fortement dépendante des énergies fossiles, cherche toujours à réorienter son activité. Elle vient pour se faire d'annoncer sa participation à un projet d'éolien en mer le long des côtes écossaises. "Le consortium formé par TotalEnergies, Green Investment Group, filiale du groupe Macquarie, et le développeur écossais RIDG a annoncé le dépôt d'une offre pour un projet éolien marin sur une zone située à l'ouest de l'archipel des Orcades. Ce projet, baptisé 'West of Orkney Windfarm', a une capacité de 2 gigawatts permettant d'alimenter en électricité plus de deux millions de foyers. Il fait actuellement l'objet d'une évaluation par le 'Crown Estate' d'Écosse, dans le cadre du cycle d'attribution de concessions 'ScotWind'", informe l'entreprise dans un communiqué.

"L'Écosse est un pionnier du développement de l'électricité renouvelable", rappelait Edward Northam, directeur de GIG Europe. "Aujourd'hui, à travers les projets à livrer via ScotWind, nous pensons qu'elle pourrait jouer un rôle de vitrine pour une transition énergétique de grande ampleur, englobant toute l'économie."

Habituée de l'exploitation pétrolière en mer, TotalEnergies souhaite apporter son expertise technique en la matière. "Notre participation à l'appel d'offres est une illustration de notre engagement pour accompagner la transition énergétique de l'Ecosse vers son objectif Net Zero d'ici 2045. Si retenu, ce projet contribuera à notre objectif d'atteindre 100 GW de capacité de production d'origine renouvelable d'ici 2030", précisait égalementJulien Pouget, Directeur Renewables de TotalEnergies.

Des études d'incidence approfondies sur les conséquences de l'installation, notamment pour la faune et la flore locale, ont d'ores et déjà été menées par le consortium. S'il est retenu, le projet pourra produire de l'électricité dès 2029.