Bientôt des panneaux solaires à prix d'or ?

Les prix des panneaux solaires pourraient augmenter suite à la décision du gouvernement chinois selon laquelle les producteurs de matières premières pour les panneaux solaires doivent fortement réduire leur production, en raison des graves pénuries d'électricité dans le pays. La Chine est le premier producteur mondial de ces matières premières.

La Chine a ordonné aux producteurs de silicium et de polysilicium de la province du Yunnan, dans le sud-ouest du pays, de réduire leur production de 90 % et leur consommation d'énergie jusqu'en décembre. Ces entreprises consomment beaucoup d'électricité. En raison des pénuries d'électricité à grande échelle en Chine, plusieurs usines ont été temporairement fermées.

Le prix du polysilicium a déjà atteint son plus haut niveau depuis 2011 et une nouvelle hausse des prix est possible maintenant que l'offre est réduite en raison de la baisse de la production, estiment les experts. Ce produit est utilisé dans presque tous les panneaux solaires.

Au début de l'année, les États-Unis ont restreint les importations de matières premières chinoises destinées aux panneaux solaires en raison du recours présumé au travail forcé dans la production par la minorité musulmane ouïgoure de la région du Xinjiang.