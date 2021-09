Le litre d'essence, quant à lui, a atteint son plus haut niveau depuis mi-2014.

Le prix diesel va une fois de plus battre son record absolu ce vendredi

Les prix des carburants continuent de grimper en flèche. Le prix du litre de diesel battra ce vendredi le record absolu, qui n'est resté que quelques jours dans les tableaux. Le litre d'essence, quant à lui, a atteint son plus haut niveau depuis mi-2014. Le prix maximum du litre de diesel (B7) augmentera d'un demi centime d'euro pour atteindre 1,657 euro à la pompe vendredi, rapporte le Service public fédéral Economie. Le précédent record absolu remonte à mardi (1,652 euros par litre). Puis le précédent record d'octobre 2018 a été battu, selon les chiffres de Petrolfed, la fédération pétrolière belge.

Un litre d'essence 95 (E10) coûte au maximum 1,647 euros à partir de vendredi. C'est 3,7 centimes de plus que le précédent prix maximum de juillet 2014. Il s'agit du niveau le plus élevé pour ce carburant depuis mi-2014. C'est également à cette époque que l'"ancien" super 95 était encore plus cher à la pompe : la teneur en biocarburant a été augmentée entre-temps.

Le litre d'essence 98 (E5) augmentera de 3,1 cents pour atteindre un maximum de 1,733 euros par litre.

Le GPL deviendra également plus cher : +0,4 centime à 0,7340 euros par litre.

Selon le SPF Economie, les prix plus élevés sont le résultat des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des biocomposants de ces carburants sur les marchés internationaux.