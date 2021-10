Accueil Economie Conjoncture L'Europe et les Etats-Unis veulent mieux coopérer sur le commerce et la technologie, mais des contentieux demeurent Le Conseil transatlantique sur le commerce et la technologie (TTC) s’est réuni mercredi. L’enjeu est surtout de s’imposer face au géant chinois. Margrethe Vestager (droite), vice-présidente de la Commission européenne et le secrétaire d’État américain Antony Blinken (centre) se félicitaient de l'issue de cette première rencontre. ©AFP Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





Malgré un contexte tendu, marqué par une crise diplomatique entre la France et les États-Unis, Européens et Américains ont bétonné mercredi à Pittsburgh, en Pennsylvanie, leur plan pour mieux coopérer dans le domaine du commerce et des nouvelles technologies. "Cela me...