Après le Royaume-Uni, la Belgique elle aussi menacée par une pénurie de chauffeurs

La Belgique compte actuellement 5.000 postes vacants de chauffeurs de poids lourds, rapporte vendredi la Fédération royale belge des Transporteurs et des Prestataires de Services logistiques (Febetra). "Si nous voulons que les rayons des magasins restent remplis à l'avenir, il faut de toute urgence des conducteurs supplémentaires." L'appel est lancé à l'occasion du "Week-end du client", les 2 et 3 octobres. Pour savoir quelles peuvent être les conséquences d'une pénurie de chauffeurs, il suffit de traverser la Manche: au Royaume-Uni, on manque de carburant et les rayons des magasins sont vides, faute d'approvisionnement.

"Sans les chauffeurs routiers, le monde s'arrête de tourner et nous n'en sommes pas assez conscients", déclare Isabelle De Maegt de la Febetra. "Sans eux, les rayons des supermarchés restent vides, tous les chantiers de construction sont à l'arrêt et les usines ne tournent plus."

Les personnes intéressées par ce métier peuvent obtenir de plus amples informations sur la profession et les postes vacants sur le site conducteurdepoidslourds.be.

Pour combler les milliers de postes vacants en Belgique, la Febetra organise également la Journée du Routier le 9 décembre. A cette occasion, le tapis rouge sera littéralement déroulé aux chauffeurs à différents endroits.