V.S. (avec AFP)

Pénurie de puces électroniques et commandes en berne plombent le secteur depuis plusieurs mois. Certains observateurs l'affirment : le secteur est en crise.

La fin d’année s’annonce périlleuse pour l’industrie automobile mondiale : "Le secteur ne repart pas. La crise est réelle et s’aggrave"

L'industrie automobile risque bien de connaître une fin d’année pour le moins délicate. Les derniers chiffres d’immatriculation sur plusieurs gros marchés le confirment : le secteur marque très solidement le pas. Au point que certains observateurs n’hésitent plus désormais à parler de crise.

Vers une crise du secteur ?

Ainsi, en France, les immatriculations ne sont pas à la fête : le marché automobile français a, en effet, reculé pour le quatrième mois consécutif avec 133 835 immatriculations de voitures neuves en septembre, soit -20,5 % par rapport à septembre 2020, a annoncé vendredi la Plateforme automobile (PFA).

"L'automobile ne repart pas. La crise automobile est réelle et s'enfonce", a d'ailleurs souligné François Roudier, porte-parole de la PFA. "On est dans quelque chose d'assez divergent par rapport aux autres secteurs économiques".

Au Japon, même constat, puisque les ventes de véhicules neufs se sont écroulées de 30 % en septembre sur un an. Chez nous, les derniers chiffres publiés par la Febiac n’incitent pas non plus à un grand optimisme pour les prochains mois. Pour rappel, les immatriculations de voitures particulières avaient reculé de 25,7 % en août (27 026) par rapport au même mois de l’année précédente (36 387). Autant dire que les chiffres de septembre seront scrutés de près.

Alors que de nombreux secteurs économiques retrouvent des couleurs, portés par la reprise économique et la fin des mesures de confinement, le secteur automobile, lui, s’enfonce dans la morosité.

Production à l’arrêt

En tête des préoccupations des constructeurs, le niveau des commandes qui reste particulièrement faible mais surtout les retards de livraison persistants sur certains modèles, liés à la pénurie de semi-conducteurs.

Un cocktail économiquement et socialement explosif qui a déjà entraîné la fermeture partielle ou temporaire de plusieurs usines pendant plusieurs jours, dont celles d’Audi Forest ou de Volvo à Gand en Belgique. Cette semaine encore, Opel, Volkswagen et Ford ont décidé de fermer pendant plusieurs semaines des sites de production en Allemagne.

De son côté, le groupe Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel, Citroën…) a annoncé jeudi la fermeture “jusqu’à début 2022” d’une usine de sa filiale Opel à Eisenach en Allemagne.

Seule petite nouvelle positive pour les constructeurs : le retour en 2022 en présentiel de certains salons, vitrines et potentiels leviers commerciaux pour les marques. Ce sera le cas à la mi-janvier au Salon de Bruxelles, après pas mal de tergiversations, et en février à Genève, dans une version cependant réduite.

L’avenir s’annonce donc délicat pour un secteur engagé dans une révolution industrielle et technologique sans précédent avec le virage électrique en cours. Une révolution qui pourrait entraîner de nouvelles alliances ou fusions dans le secteur.