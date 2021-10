Accueil Economie Conjoncture "L’Inde est numéro 1 en contrefaçon de médicaments" Paul Maier, directeur de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, fait le point sur le phénomène de contrefaçon. ©Jean Luc Flemal Antonin Marsac Journaliste économique









Montres, sacs, vêtements… Lorsqu’on parle de contrefaçon, on pense souvent aux copies de grandes marques, d’articles de luxe. Pourtant, le secteur de la santé est de plus en plus touché par le phénomène. Des masques aux...