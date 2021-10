Juillet, meilleur mois pour le tourisme mondial depuis le début de la pandémie

Par rapport à juillet 2020 (alors 34 millions), il y a eu 58 % de touristes internationaux en plus dans le monde.

En juillet, on a compté 54 millions de touristes dans le monde qui ont fait un voyage dans un autre pays. Le premier mois des vacances d'été a donc été le meilleur mois depuis le début de la crise du Covid-19 en avril 2020, mais le niveau d'avant-crise est encore loin. L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) l'a annoncé lundi.

Par rapport à juillet 2020 (alors 34 millions), il y a eu 58 % de touristes internationaux en plus dans le monde, a indiqué l'agence des Nations unies basée à Madrid. "Cette amélioration est due à la réouverture de nombreuses destinations aux voyageurs internationaux, principalement en Europe et dans les Amériques, et à la progression du déploiement des vaccins Covid-19" qui permet progressivement aux gens de voyager à nouveau en toute sécurité, a indiqué l'OMT.

Mais par rapport à l'époque d'avant-crise, les chiffres sont encore maigres. Par exemple, il y a eu 164 millions de touristes internationaux en juillet 2019, soit trois fois plus qu'en juillet 2021. Et le nombre total de touristes internationaux de janvier à juillet était encore inférieur de 80 % à celui de la même période en 2019.

Seules quelques petites îles des Caraïbes, d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est, et quelques petites destinations en Europe, ont vu le nombre de touristes arrivant approcher les niveaux d'avant la pandémie.

L'agence des Nations unies prévoit un solide rebond du tourisme mondial en 2022, mais les chiffres d'avant Covid-19 ne devraient pas être retrouvés avant 2023 ou 2024.