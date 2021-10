L'Azerbaïdjan va multiplier ses livraisons de gaz naturel vers l'Europe

En pleine crise énergétique et flambée des prix de cette ressource sur le Vieux continent.

L'Azerbaïdjan est prêt à augmenter ses livraisons de gaz naturel vers l'Europe, en pleine crise énergétique et flambée des prix de cette ressource sur le Vieux continent, a déclaré mercredi le président Ilham Aliev. Ce pays du Caucase riche en hydrocarbures a commencé fin 2020 à livrer du gaz à l'Italie, la Grèce et la Bulgarie, promettant 10 milliards de mètres cubes de gaz par an.

"L'Azerbaïdjan a commencé à livrer du gaz à l'Europe en 2020 et nous pouvons devenir fournisseurs (...) d'autres pays européens", a déclaré Ilham Aliev au nouvel ambassadeur de l'Union européenne à Bakou.

Les cours européens du gaz ont atteint mercredi des niveaux jamais vus, propulsés par une demande qui s'accélère et des stocks déprimés à l'approche de l'hiver.

Les cours du pétrole ont également atteint mercredi de nouveaux sommets en plusieurs années. La crise énergétique européenne a été exacerbée par un manque de vent pour alimenter les éoliennes, des pannes nucléaires et le recul du charbon en raison des politiques environnementales.

Les livraisons de gaz azerbaïdjanais à l'Europe ont débuté fin décembre depuis le gigantesque gisement de Shah Deniz, via le corridor gazier sud-européen, qui traverse la Géorgie et la Turquie. Ce circuit est destiné à diversifier les approvisionnements des Européens et à réduire leur dépendance au gaz russe.

Situé en mer Caspienne, au large de l'Azerbaïdjan, Shah Deniz pourrait renfermer environ 1.000 milliards de mètres cubes de gaz, selon les estimations.