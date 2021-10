Budget wallon : où se feront les économies ?

Où se feront les économies et quelles mesures seront prises ? s'interroge ce jeudi après-midi l'opposition wallonne - cdH et PTB - alors que le conclave budgétaire régional vient d'atterrir. Au terme de ce dernier, le solde brut à financer en 2022, marqué notamment par la crise sanitaire et les inondations, s'élève à 4,134 milliards d'euros alors que le budget ordinaire affiche quant à lui un déficit de 207 millions d'euros. "Le gouvernement dit que pour que la dette reste soutenable, il va économiser 150 millions d'euros dès 2022 mais il ne livre aucun mode d'emploi", pointe ainsi le chef de groupe du cdH au parlement wallon, François Desquesnes. "On sait que 800 millions du plan de relance seront réaffectés à la reconstruction du bassin de la Vesdre mais est-ce que des choix ont été faits ?", ajoute-t-il.



Le cdH salue néamoins un "début de discours vérité" dans le chef de l'exécutif qui semble "s'être enfin réveillé". "Pendant deux ans, hors dépenses covid et inondations, le gouvernement a joué à la cigale avec des dépenses gadget que nous n'avons cessé de dénoncer. Et pendant ce temps, la dette continuait à enfler. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il doit arrêter ces dépenses superflues et promet d'économiser 150 millions par an. Ca ne va pas être facile, d'autant que cet effort intervient tardivement et qu'il sera bientôt couplé à la fin du mécanisme de solidarité", souligne encore François Desquesnes.

150 millions par an

Dans les rangs de l'opposition toujours, le PTB s'inquiète lui aussi de ces 150 millions d'euros qu'il faudra trouver chaque année. "Où le gouvernement va-t-il aller chercher ce montant ? En supprimant des services ? Quand on voit les mesures prises, comme la suppression de l'aide aux victimes dans les communes, on peut imaginer ce qu'il va se passer", regrette son chef de groupe au parlement régional, Germain Mugemangango.



"L'exécutif dit aussi vouloir tourner le dos à une austérité brutale mais en réalité, il nous prépare une austérité lissée alors qu'il devrait investir", poursuit-il. "Les besoins sont énormes. Faut-il à tout prix respecter la trajectoire imposée par l'Union européenne ou ne vaut-il pas mieux changer de braquet et investir pour éviter que les gens ne basculent dans la pauvreté ?", se demande-t-il enfin.

Perplexes face aux peu de précisions dévoilées par le gouvernement, cdH et PTB espèrent en tout cas "obtenir rapidement des éclaircissments" sur les réformes prévues.

Dans son communiqué diffusé jeudi midi, l'exécutif régional a juste fait état de mesures structurelles, citant notamment, sans autre détail, la fusion des outils financiers, l'intégration du Centre régional d'Aide aux Communes au SPW Intérieur et Action Sociale, le rapprochement des acteurs du secteur de l'eau, la réforme des aides à l'emploi et celle des aides à la formation ou encore la fusion de l'Office économique wallon du Bois et de Ressources naturelles Développement (RND).