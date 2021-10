Le prix des voitures d'occasion monte en flèche

"Les prix ont augmenté de 10 à 15 % en un an selon les marques", illustre Koen Claesen, CEO du groupe automobile Van Mossel, le plus grand concessionnaire automobile du pays. "Les marques haut de gamme comme Audi, Mercedes-Benz et BMW enregistrent les hausses de prix les plus rapides", précise M. Claesen. Selon les données de la fédération automobile Febiac, le prix de vente moyen d'une voiture d'occasion a grimpé de 12 % depuis mai l'année dernière. Le prix moyen d'une voiture neuve est, lui, resté quasi stable. Et si la vente de voitures neuves diminue, celle des voitures d'occasion augmente: ainsi 512.000 voitures d'occasion ont été vendues, au cours des 9 premiers mois de l'année, contre 313.000 voitures neuves.