La majorité des livreurs de repas à Bruxelles sont des sans-papiers

La moitié des personnes interrogées ont admis ne pas avoir de papiers et utiliser un faux compte d'Uber Eats ou Deliveroo.

Une grande partie des livreurs de repas à Bruxelles sont des sans-papiers qui travaillent dans des conditions misérables. C'est ce que rapporte Le Soir à la suite d'une enquête. Selon le journal, il existe un "marché" de faux comptes sur des plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo. Ce dernier nie et affirme avoir reçu très peu de rapports sur de telles activités illégales. Le journal a interrogé des dizaines de coursiers à vélo dans la capitale ces dernières semaines, tous âgés de 18 à 30 ans. Beaucoup sont originaires d'Afrique du Nord et de l'Ouest, mais l'Amérique du Sud, le Pakistan, la Syrie et l'Afghanistan sont également bien représentés. Ils ne parlent pas tous français, néerlandais, anglais ou espagnol.

Dans une réaction, la plateforme de livraison Deliveroo affirme que l'article du Soir ne correspond pas à la réalité du terrain. Il semble que la société ait une politique de "tolérance zéro" à l'égard des comportements illégaux. "Jusqu'à présent, nous avons reçu très peu de rapports concrets sur de telles activités illégales sur la base desquels nous pourrions agir", a déclaré un porte-parole.

L'entreprise contrôle également ses propres coursiers. Elle indique également qu'elle travaille sur une technologie de reconnaissance faciale pour prévenir des fraudes similaires.