Le chômage temporaire n'a jamais été aussi bas depuis le début de la pandémie

D'après une nouvelle étude menée par le prestataire de services RH SD Worx, sur les données salariales de 70 000 employeurs et un million de salariés du secteur privé en Belgique, à la fin du mois de septembre, près de 100 000 employés étaient encore concernés par le chômage temporaire. Au début de l'année, au mois de janvier, c'était environ le triple, soit 10 % des travailleurs du secteur privé.

Le plus bas niveau de chômage temporaire depuis le début de la crise a ainsi été atteint. "Heureusement, les chiffres évoluent positivement !", s'exclame Vassilios Skarlidis du Centre de connaissances SD Worx.

Cependant, il existe des différences en fonction des régions, du statut des travailleurs, de la taille des entreprises et du secteur.

Ce sont surtout les petites PME de moins de 20 employés qui utilisent encore aujourd'hui la mesure de soutien. De plus, l'étude de SD Worx montre que le chômage temporaire continue de diminuer tant pour les ouvriers que pour les employés, mais que la différence entre les deux statuts reste considérable : en septembre, un demi-jour sur 100 jours de travail était enregistré comme chômage temporaire (0,48 %) pour les employés, et un peu moins de deux jours sur 100 (1,83 %) pour les ouvriers, soit presque quatre fois plus.

Différences selon les secteurs

Par ailleurs, certains secteurs comme l'horeca, l’aviation ou l'événementiel continuent à nécessiter plus de soutien que d'autres.

Une situation qui varie également en fonction de la localisation. "Les établissements de restauration situés sur la côte ou dans le Limbourg, dans les zones d'attractions touristiques, s'en sont très bien sorti, explique Steven Rosseel, responsable de l'analyse du secteur de l'horeca chez SD Worx. Celles des centres-villes, quant à elles, ont plus souvent dû recourir au chômage temporaire. Mais nous constatons que l'utilisation de la mesure diminue encore : de 11,51 % de jours à 8,51 % en septembre. C'est une bonne nouvelle."

En Wallonie, c'est à Namur et dans le Brabant wallon que le secteur de l'horeca a connu la reprise la plus rapide, avec respectivement 0,47 % et 5,62 % de jours de chômage temporaire en septembre. "La Flandre occidentale et le Limbourg sont des régions touristiques typiques pour les vacanciers, poursuit Steven Rosseel. Nous voyons le renouveau de l'horeca, y compris des traiteurs, comme un signe positif. Mais d'un autre côté, des villes comme Bruxelles ont eu peu de répit l'été dernier et notre capitale doit encore faire face à un pourcentage élevé de chômage temporaire dans ce secteur, à savoir 25,04 %. Ce sont surtout les hôtels et les cafés de Bruxelles qui sont en difficulté, avec plus de 30 % de journées de travail perdues Les chiffres globaux évoluent positivement, mais nous souhaitons encore soulever les différences entre les régions et au sein des secteurs".