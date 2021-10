Plus de 50 % des employeurs belges veulent imposer le pass sanitaire dans leur société

Un sondage réalisé par le groupe de services RH Liantis, auprès de 1 504 entrepreneurs, révèle que plus de la moitié d'entre eux sont favorables au pass sanitaire en entreprise. "Reste qu'à l'heure actuelle, la loi ne l'autorise tout simplement pas", souligne-t-on chez Liantis.

A ce jour, la majorité des entreprises maintiennent déjà le port du masque et le respect des distances au travail.

Et avec l'instauration d'un pass sanitaire, les personnes non vaccinées ou sans test récent ne seraient pas autorisées à venir sur le lieu de travail. Les entreprises de plus de 50 personnes sont autorisées à connaître le taux de vaccination en interne via leur médecin du travail, mais 47,2 % considèrent que ce n’est pas suffisant.

"À l'heure actuelle, il est toutefois impossible pour un employeur de demander un pass sanitaire à ses collaborateurs. La loi ne l'y autorise tout simplement pas, expose Matthias Debruyckere, expert juridique chez Liantis. De plus, les travailleurs doivent pouvoir décider librement de se faire vacciner, c'est ainsi. Enfin, il est interdit à un employeur de demander des informations médicales concernant son personnel".

Sensibilisation

Par ailleurs, 36 % des employeurs tentent de sensibiliser au mieux leurs collaborateurs sur le lieu de travail afin de les convaincre de l’utilité de la vaccination, et 25 % souhaitent offrir la possibilité de se faire vacciner sur place.

"Tant que l'obligation vaccinale n'est pas à l'ordre du jour, la sensibilisation est le moyen le plus efficace d'augmenter le taux de vaccination. En ce qui concerne la vaccination proprement dite, nous assurons de bons contacts entre les employeurs et les centres de vaccination afin que des équipes mobiles puissent se rendre sur place lorsqu'une entreprise a un faible taux de vaccination", conclut Sylvia Vanden Avenne de Liantis.