Semaine de 4 jours, certificat médical... : voici les principales réformes du marché du travail

Parmi les annonces du Premier ministre liées au marché du travail, dans le cadre de l'organisation du budget fédéral 2022, évoquons d'abord la flexibilisation hebdomadaire du temps de travail.

Ainsi, la Vivaldi a validé la possibilité de prester ses heures hebdomadaires sur quatre jours au lieu de cinq. Jusqu'à présent, la durée maximale du temps de travail était fixée à 8 heures par jour et 38 heures par semaine. L'accord de ce mardi induit donc une augmentation de la durée légale du temps de travail journalier à 9h30. Ce dossier est à présent renvoyé sur la table des partenaires sociaux, tout comme l'enregistrement du temps de travail (en conséquence d'un arrêt de la Cour de justice européenne) et le droit à la déconnexion.

Quid du certificat médical pour un jour

D'autre part, il a été annoncé que les Petites et Moyennes Entreprises (PME) seront exemptées de la nouvelle mesure qui supprime l'exigence de présenter un certificat médical pour un jour d'absence et ce jusqu'à trois jours par an. La mesure est le fruit d'un compromis, a fait remarquer la vice-Première ministre Groen, Petra De Sutter, notamment avec les partis opposés à cette suppression. "Nous avons lu les réactions dans les médias et nous en avons tenu compte. Les PME ont été exclues de la mesure", a-t-elle appuyé.

L'UCM et l'Unizo avaient en effet exprimé leurs craintes de voir se multiplier les absences "du lundi" lorsque cette mesure a été évoquée durant les négociations. Selon Mme De Sutter, des enquêtes montrent pourtant que la mesure fait baisser l'absentéisme dans les entreprises : "Nous évaluerons la mesure mais je suis confiante dans le fait qu'elle pourra être élargie lorsque toutes les entreprises en auront fait l'expérience et se seront rendu compte que c'est finalement une bonne chose".

De plus, de nombreuses mesures d'accompagnement des malades de longue durée vont être prises, conformément aux souhaits de Frank Vandenbroucke (Vooruit), à la manette dans ce dossier. Pour la toute première fois, une véritable responsabilisation de tous les acteurs concernés (fonds d'assurance maladie, employés, employeurs, prescripteurs) sera assurée, avec des sanctions à la clé pour les travailleurs qui refuseraient de répondre à un questionnaire médical concernant leur état de santé ou refuseraient de se présenter devant un médecin. Une perte de revenu de 2,5 % sera possible... Dans les entreprises de plus de 50 travailleurs, des sanctions pourraient être données à ceux qui dépassent la moyenne fixée. Ils perdraient 2,5 % de leur masse salariale durant un trimestre.

Travail de nuit dans l'e-commerce

Le droit à la formation pour les travailleurs est quant à lui"réformé", confirme le ministre de l'Emploi et vice-Premier PS Pierre-Yves Dermagne. "On ne parle plus d'une moyenne sur l'entreprise. A moyen terme, chaque travailleur aura droit chaque année à 5 jours minimum consacrés à de nouveaux apprentissages. Aujourd'hui, la formation en entreprise est insuffisante. Et elle est surtout extrêmement mal répartie : par exemple, 65 % des hautement diplômés avaient suivi une formation en 2016, contre 20 % chez les peu diplômés. Pire encore : un travailleur âgé entre 55 et 64 ans a aujourd'hui trois fois moins de chances d'être formé qu'un collègue âgé de 25 à 34 ans", souligne le ministre.

Par ailleurs, il a été annoncé ce mardi que les travailleurs au chômage pourront cumuler une partie de leur allocation de chômage avec leurs premiers salaires s'ils retrouvent un emploi dans un secteur en pénurie.

Enfin, le gouvernement fédéral a déclaré qu'il prendrait des mesures pour faciliter le travail de nuit dans le secteur du commerce électronique, a dévoilé le vice-Premier ministre Open Vld, Vincent Van Quickenborne. Il s'agira d'une part de réactiver une mesure prise par le gouvernement précédent qui permet d'introduire le travail de nuit dans une entreprise de ce secteur dès lors qu'un syndicat est d'accord. D'autre part, les travailleurs qui, de manière individuelle, souhaitent travailler de nuit, pourront également le faire.