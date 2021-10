Budget fédéral : "Il faut relancer l'économie mais aussi assainir les finances publiques"

Alexander De Croo ouvre la conférence de presse en expliquant qu'il va juste dresser un cadre général pour livrer les détails au Parlement, cet après-midi. "Nous avons proposé un paquet de mesures très large", a déclaré le Premier ministre. Selon lui, plus de 100 décisions différentes ont été prises.

"Même si les règles européennes ne nous obligent pas à faire un effort si important, la Belgique a décidé d'être responsable et de faire un effort considérable de 2,4 milliards d'euros", explique le Premier ministre. "Nous sommes dans un moment où il faut relancer l'économie mais aussi assainir les finances publiques. Il y a une amélioration du solde qui n'est pas un indicateur de l'effort que nous faisons, vu que l'on sort d'une période de crise. Le redressement économique est très important."

L'accord contient quatre éléments : poursuivre la relance budgétaire, avec un équilibre entre relance économique et relance budgétaire, la réformes socio-économiques dans les domaines du marché du travail, de la sécurité sociale et de la fiscalité, un plan de modernisation et d'investissement et les mesures liées à la hausse des prix de l'énergie.

Marché de travail

"L'objectif de la réforme du marché du travail est de créer plus d'opportunités, d'orienter davantage les gens vers l'emploi et d'encourager davantage de personnes à prendre un emploi", a déclaré Alexander De Croo. L'un des éléments importants est la mobilité des travailleurs entre les régions.

Le Premier ministre qualifie la réforme de l'incapacité de travail pour les malades de longue durée d'"absolument inédite". "Nous avançons vers une responsabilisation à tous les niveaux."

Réforme fiscale et investissement

La classe moyenne pourra bénéficier d'une baisse d'impôt de 300 millions d'euros. "Cette réforme soulagera notamment les personnes qui reçoivent une promotion."

Concernant les investissements, entre 2022 et 2024, ils comprendront "énormément de projets" et seront présentés par les ministres concernés.

Prix de l'énergie

"La facture énergétique est très lourde et inquiète énormément. Je le comprends parfaitement", a déclaré le Premier ministre.

Le groupe le plus vulnérable verra son tarif social étendu. Cela concerne au moins 2 millions de personnes qui économiseront en moyenne 650 euros. Ils bénéficieront également d'une remise supplémentaire de 80 euros sur leur facture.

Pierre-Yves Dermagne, le ministre de l'Economie a salué l'accord gouvernemental. "Il s'agit d'un budget de solidarité", a-t-il déclaré.