E-commerce : pour Comeos, le fait que le gouvernement fédéral mette ce dossier au placard est une occasion manquée

Comeos n'approuve pas le fait que le gouvernement fédéral n'ait pris aucune mesure pour rendre possible le travail de nuit dans le secteur du commerce électronique.

La fédération professionnelle Comeos n'approuve pas le fait que le gouvernement fédéral n'ait pris aucune mesure pour rendre possible le travail de nuit dans le secteur du commerce électronique. "Nous avons déjà perdu 20 000 emplois au profit des pays voisins ces dernières années, et 20 000 autres risquent d'être perdus", déclare Comeos dans un communiqué de presse. "Le gouvernement fédéral n'a pas réussi à offrir une ouverture à la flexibilité dans l'organisation du travail, une mesure cruciale pour développer le commerce électronique en Belgique et créer des emplois belges qui disparaîtraient à l'étranger", affirme M. Comeos.

Au lieu de prendre une décision, le gouvernement renvoie la balle aux partenaires sociaux. Mais Comeos n' en attend pas grand-chose. "Les discussions via une table ronde avec les partenaires sociaux sont un échec. Nous avons négocié pendant dix ans sans résultat. Le temps des discussions est terminé, les mesures doivent venir maintenant", déclare Dominique Michel, responsable de Comeos.

"Le gouvernement avait en fait un levier idéal entre les mains", ajoute-t-il. "Le commerce électronique va perdurer et ne fera qu'augmenter. Et l'accord de coalition stipule que le taux d'emploi doit être augmenté de manière significative. Maintenant, 20 000 emplois supplémentaires sont menacés, ce qui constitue un grand pas en arrière."

L'organisation patronale flamande Voka fait également référence au commerce électronique dans une réaction au budget fédéral. "Voka demandait un assouplissement de la réglementation sur le travail de nuit. Nous avons manqué le train du commerce électronique pendant des années en raison de règles trop rigides. Le fait que le gouvernement fédéral mette ce dossier au placard est une occasion manquée", a déclaré le Voka, en accord avec Comeos.

>> Retour sur les annonces du Premier ministre de ce mardi matin