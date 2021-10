Budget: un accord semblait trouvé mais un parti a fait volte-face, la déclaration de politique générale pourrait être reportée

Depuis deux heures du matin, il y a un presque accord sur la table sur les volets "budget", "emploi" , "relance" et "énergie" dans ces négociations fédérales. On savait que la nuit serait compliquée et effectivement, quelques dossiers ont été compliqués à entériner. Quelques claquages de porte ont été entendus... Dans la matière "emploi", qui crispe depuis belle lurette les socialistes et les libéraux, des accords avaient pourtant été trouvés sur le dossier sensible des sanctions pour les chômeurs qui refuseraient par deux fois une emploi ou une formation dans un métier en pénurie et sur celui des dispenses de cotisations sociales pour les premiers emplois. L'idée étant de suivre l'avis par les partenaires sociaux il y a quelques semaines.

Mais en revanche, en fin de nuit, un dossier bloquait toujours: le travail de nuit dans le commerce électronique. L'équipe vivaldienne pensait avoir trouvé un accord mais non. Volte-face d'un parti - le PS - autour de la table. Et renvoi du Premier ministre à sa réflexion. En attendant, l'heure tourne. Le Premier ministre Alexander De Croo entend faire son discours de politique générale (DPG; state of union) à 14h30 à la Chambre. Mais comme plus personne autour de la table ne semble savoir où on en est, et en attendant un retour orienté "solutions" de la part du Premier ministre, on ne peut pas exclure que la DPG soit reportée. Ce moment important de démocratie a déjà été reporté par le passé, mais le Premier entend se battre pour ne pas en arriver à cette extrémité. Pour cela, il devra trouver une solution qui contente PS et MR sur la question de l'assouplissement de la réglementation du marché du travail (week-end et travail de nuit) pour le commerce électronique.

Cette parenthèse importante étant faite, de nombreux points d'accord avaient émergé durant la nuit. Voici donc l'ossature de l'accord... si le volet "emploi" trouve sa solution qui contente PS et MR.

Réduction du déficit à 3,1% en 2022!

D’abord, le budget. Il s’agissait tout de même initialement de prévoir une épure du budget de 2022 qui, ce 15 octobre, doit partir du côté européen. L’effort budgétaire final – entendez la réduction du déficit public - sera finalement décomposé en une part fixe de 0,2 % et une part variable de 0,3 %, dont 0,1 % pour de nouvelles initiatives. Soit 2,4 milliards d’euros au global. Le déficit budgétaire sera réduit l'an prochain à -3,1% du PIB, contre -5,4% actuellement. L’amélioration du solde de financement se fait via notamment des économies linéaires au niveau de l’Etat fédéral, un plan d’action contre la fraude sociale et fiscale, la taxe sur les comptes titres (430 millions d’euros), l’augmentation des accises sur le tabac (308 millions d’euros) et plusieurs mesures luttant contre l’incapacité du travail. Sur l'ensemble de la législature, l'impact budgétaire serait de près d'un milliard d'euros (dont 128 millions d'euros pour le budget de 2022).

Energie: l'effort pour les bénéficiaires du tarif social

Pour l'énergie, dont les prix ont flambé ces derniers moins, grevant le pouvoir d'achat des ménages et des entreprises, des mesures importantes sont prises. D'abord, le tarif social (jusqu'à 650 euros d'économie) est prolongé jusqu'au 1er trimestre 2022. Pour les bénéficiaires du tarif social, un montant supplémentaire de 80 euros sera entériné. Des normes réglementaires (norme énergétique) vont être prises, de même que le basculement de certains frais en assises (afin de contrer la hausse des prix), ce qui aura pour effet de mieux protéger les consommateurs, et de leur donner un peu plus de pouvoir d'achat (entre 30 et 50 euros par mois).

Réintégration des malades de longue durée

Le travail, reparlons-en. Il a donc constitué longtemps une pomme de discorde entre socialistes et libéraux. Et ça continue. Mais des mesures importantes, parfois symboliques, ont été prises pour rencontrer l’un des autres gros objectifs de la Vivaldi : un taux d’emploi de 80 % d’ici à 2030. Ainsi, de nombreuses mesures d’accompagnement des malades de longue durée vont être prises. Pour la toute première fois, après une tentative avortée de la Suédoise en 2018, une véritable responsabilisation de tous les acteurs concernés (fonds d'assurance maladie, employés, employeurs, prescripteurs) sera assurée, avec des sanctions à la clé pour les travailleurs qui refuseraient de répondre à un questionnaire médical concernant leur état de santé ou refuseraient de se présenter devant un médecin.Une perte de revenu de 2,5% sera possible. Quant aux entreprises de plus de 50 travailleurs dont le nombre de malades dépasse la moyenne, ils pourraient également être sanctionnés de 2,5% de leur masse salariale durant un trimestre.

Un large paquet de réformes du marché du travail a été pris : interprétation flexible de la semaine de travail (réduction du temps de travail de 5 à 4 jours), un plan pour les métiers en pénurie (12 actions concrètes pour combler les emplois structurellement vacants), l’introduction d’un droit individuel à la formation pour les salariés (5 jours par an), l’utilisation pour la première fois de l’indemnité de licenciement pour la formation, une autonomie renforcée des Régions en termes de disponibilité des demandeurs d'emploi… Les mesures seront détaillées ce mardi, mais l’idée est surtout d’enrayer la croissance vertigineuse des malades de longue durée (près de 500 000 au total) et de faire face à la croissance des métiers en pénurie. Surtout dans un cadre de relance et d'investissements publics renforcés, c'était nécessaire. Un certain nombre de dossiers sont également renvoyés vers les partenaires sociaux: la semaine de quatre jours (a priori sans réduction du temps de travail), une flexibilisation hebdomadaire du temps de travail, l'enregistrement du temps de travail (en conséquence d'un arrêt de la Cour de justice européenne) et le droit à la déconnexion.

Un milliard d'investissement en plus en 2024

Sur le volet « investissements publics », qui sous-tient le plan de redéploiement de l’économie vers une économique plus digitale, plus tournée vers l’environnement, la part fédérale sera finalement de 1 milliard d’euros. Le Secrétaire d’État à la relance et aux investissements stratégiques tablait davantage sur un montant de 2 milliards – après avoir reçu 45 projets pour 3,3 milliards d’euros. Mais du côté du cabinet de Thomas Dermine, on assure que cela suffira à rencontrer l’objectif important que s’était assignée la Vivaldi, à savoir un taux d’investissements publics de 3 ,5 % d’ici à 2024. Concrètement, ce milliard d'euros sera investi à l’horizon 2024, avec un focus clair sur le développement durable, le climat et le numérique. En conformité avec les dossiers d’investissements pris dans le cadre du plan de relance et de résilience européen.