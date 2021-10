Pieter Timmermans (FEB), nuancé, sur le budget: "Il faut arrêter de perdre du temps si on veut développer l'e-commerce en Belgique"

Un accouchement au forceps avec quelques rebondissements ce mardi matin, mais l’accord sur le budget a fini par voir le jour. Après d’âpres négociations, visiblement. A croire qu’une nuit très courte est un préambule indispensable à toute conférence de presse pour la Vivaldi, où une certaine tension était palpable, malgré les félicitations mutuelles.

"Ce sont quelques notes musicales positives dans une symphonie inachevée", commente pour sa part Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB (Fédération des entreprises de Belgique) à la fin de la conférence.

- Manque d'efficacité ? -

"Les mesures sur le dossier de l'énergie vont dans le bon sens… Mais d'un autre côté, pour le marché du travail, s'il y a de bonnes intentions sur l'e-commerce, sur l'activation du droit de licenciement, sur la mobilité des demandeurs d'emploi entre régions… Je me pose la question de la réalisation de celles-ci. Est-ce que ce sera à court ou moyen terme ? On va analyser pour la énième fois l'effet de l'e-commerce. On connaît déjà les conséquences. Et on connaît les solutions. Les pistes annoncées sont les bonnes mais les transformer en mesures réelles va prendre des semaines, voire des mois. C'est pour cela qu'on a sentiment mitigé, une sensation d'inachevé", regrette Pieter Timmermans.

"Pour l'e-commerce, les mesures sur le travail à partir de 20h, le travail plus flexible sur base volontaire… ce sont des choses dont on a besoin pour développer le secteur en Belgique. Ça va prendre du temps inutile pour constater une nouvelle fois qu'il y a un problème. Nous sommes déçus sur ce point. Il faut prendre des mesures concrètes maintenant, sans attendre. Il faut arrêter de perdre du temps si on veut développer le secteur de l'e-commerce dans notre pays", renchérit-il.

"Le règlement unique sur le télétravail et la suppression du caractère volontaire au détriment de l’employeur ne tiennent pas compte de la réalité du terrain. Le gouvernement s’ingère de manière centraliste et dirigiste dans l’organisation du travail, alors qu’il s’agit pourtant d’une prérogative de l’employeur", déplore également la FEB.

"Et pour couronner le tout, la suppression du certificat médical qui permettra 3 jours d’absence par an sans justification. On ne sait pas encore si cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une réforme plus vaste visant à réduire le petit chômage, or c’est la condition sine qua non pour la suppression du certificat médical", tacle-t-elle.

- Cumuler temporairement chômage et salaire ? -

En ce qui concerne la proposition de conserver des allocations de chômages pendant trois mois avec les premiers salaires si l’on opte pour un métier en pénurie, l’administrateur tempère.

"C'est une approche que nous pouvons suivre, car c'est une approche limitée dans le temps. Mais, naturellement, l'autre question est : si un demandeur d'emploi refuse, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les conséquences ? Les sanctions ?", questionne-t-il. Un point qui aurait visiblement suscité quelques tensions dans les négociations, d'ailleurs. Alea jacta est.