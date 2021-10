La Flandre et la région suédoise de Göteborg concluent un accord de coopération

La Flandre et la région suédoise de Göteborg vont collaborer plus étroitement. Claire Tillekaerts, CEO de Flanders Investment & Trade, et Patrik Andersson, CEO de la région économique de Göteborg, ont signé une déclaration d'intention à cet effet ce lundi soir à Göteborg lors de la visite du ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) en Suède.

L'accent est mis sur le développement technologique et industriel. Andersson voit un potentiel de coopération sur des sujets tels que l'électrification, le développement de la 5G, l'économie circulaire, la mobilité verte et les compétences numériques. Mais sont également évoqués les véhicules connectés et à conduite autonome, la technologie hydrogène, l'internet des objets et la cybersécurité.

Lundi soir, la délégation flamande se rendra de Göteborg à Stockholm. Mardi, M. Jambon visitera le fabricant d'outils industriels et d'applications d'air comprimé Atlas Copco et rencontrera les dirigeants de l'entreprise. Une rencontre avec le secrétaire d'État au commerce, à l'industrie et à l'innovation, Emil Högberg, est également prévue. Cette visite sera suivie d'une promenade en ville avec Flemings in the World et d'une visite du musée Vasa.

Le gouvernement flamand tourne délibérément son regard vers le nord. Il souhaite établir des liens avec les pays scandinaves, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Irlande et les États baltes. Il s'agit de pays dotés d'une économie florissante et innovante, d'un bon climat d'investissement, d'une protection sociale solide et de bonnes infrastructures publiques.