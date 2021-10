Taxe avion: la limite de 500 kilomètres ne tient plus, les travaux se poursuivent

La Vivaldi a décidé de renvoyer la "taxe avion" en groupe de travail en cette fin de semaine, car "on n'arrive pas au compte".

Sous-entendez: avec une taxe - estimée publiquement par le président du MR et le Premier ministre - aux alentours de 5-6 euros le billet pour des vols de moins de 500 kilomètres, on n'arrive pas au budget attendu de 30 millions d'euros. On s'oriente à bonnes sources vers une extension à 650 kilomètres, qui permettrait à vol d'oiseau de prendre Genève, Lyon, Munich dans le champ d'application de la mesure. "En fait, avec un tel rayon de 650 kilomètres, on couvrirait (NDH: au niveau des hubs avec alternative ferroviaire) tous les Pays-Bas, toute l’Angleterre, les trois quarts de la France, l'Allemagne et la Suisse", nous dit-on.

Les travaux sont en cours, et se poursuivront jusqu'en fin de semaine en groupe de travail "inter-cabinets", pour vérifier le rendement attendu en fonction de cette nouvelle distance, pas encore stabilisée.

