La Commission européenne (re)lance le chantier : vers une simplification des règles budgétaires ? Elle lance une consultation publique. Le débat politique s'ouvrira en 2022. ©Shutterstock Olivier le Bussy





Ouvert en février 2020 par la Commission européenne, puis suspendu pour cause de (lutte contre la) pandémie de Covid-19, le débat sur la réforme des règles budgétaires européennes est relancé. La même Commission a mis ce mardi sur les rails une consultation publique destinée aux institutions de l'UE, aux autorités et parlement nationaux, aux banques centrales, au monde académique, aux partenaires sociaux, etc. Prévu pour s'étendre jusqu'à la fin de l'année, le...