Le prix de l'électricité belge est le troisième plus cher d'Europe

Seuls les ménages allemands et danois paient leur électricité plus cher que les Belges.

Le prix de l'électricité en Belgique reste parmi les plus chers de l'Union européenne. Seuls les ménages allemands et danois paient leur électricité plus cher que les Belges. C'est ce que montrent aujourd'hui les chiffres de l'office européen des statistiques Eurostat pour le premier semestre 2021.

En moyenne, le prix de l'électricité dans l'UE pour les familles est de 21,9 euros pour 100 kWh. En euros, les prix moyens de l'électricité pour les ménages au premier semestre 2021 étaient les plus bas en Hongrie (10 euros pour 100 kWh), en Bulgarie (10,2 euros) et à Malte (12,8 euros).

L'Allemagne et le Danemark paient le maximum, avec respectivement 31,9 et 29 euros pour 100 kWh. La Belgique est en troisième position avec 27 euros pour 100 kWh, et l'Irlande suit avec 25,6 euros.

Hausse dans 16 des 23 États membres

Au total, le prix de l'électricité a augmenté dans 16 des 23 États membres européens au cours des six premiers mois de cette année par rapport à la même période en 2020. Les plus fortes augmentations des prix de l'électricité (exprimées en monnaie nationale) ont été enregistrées en Slovénie (+15 %), en Pologne (+8 %) et en Roumanie (+7 %). Aux Pays-Bas, en revanche, les prix ont baissé de 10 %.

Les prix moyens du gaz dans l'Union européenne ont connu une tendance inverse et ont légèrement diminué pour atteindre 6,4 euros par 100 kWh au premier semestre 2021. Exprimés en euros, les ménages lituaniens (2,8 euros pour 100 kWh), lettons (3 euros) et hongrois (3,1 euros) ont payé le moins cher en moyenne.

Les Pays-Bas (9,6 euros), le Danemark (9 euros) et le Portugal (7,6 euros) avaient les prix du gaz les plus élevés. Les plus fortes baisses du prix du gaz pour les ménages (exprimé en monnaie nationale) ont été observées en Lituanie (-23 %), suivie de la Slovaquie (-10 %) et de la Pologne (-9 %). Les prix du gaz n'ont augmenté qu'au Danemark (+19 %), en Allemagne (+8 %) et au Luxembourg (+6 %).