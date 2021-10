Un préavis de grève déposé pour le secteur pétrolier en Belgique : "Un positionnement inacceptable de la Fédération pétrolière belge"

Après le secteur de la chimie, c'est dans le secteur du pétrole que les négociations sectorielles patinent. A tel point que les syndicats ont déposé un préavis de grève et menacent de mener des actions à partir du 10 novembre. D'ici là, des assemblées du personnel pourraient être organisées dans certaines entreprises dès ce jeudi et entraîner des arrêts de travail. "Les militants du front commun syndical ont jugé inacceptables les réponses des employeurs à leurs demandes en matière de pouvoir d'achat et de conditions de travail. Leur refus d'augmenter les salaires à partir du 1er janvier 2021 (du jamais vu dans le secteur) est un point de rupture. De même, la réponse patronale sur la surveillance médicale est totalement insuffisante", expliquent la FGTB Pétrole, la CSC/CNE et la CGSLB dans un communiqué commun.

Les organisations syndicales dénoncent "un positionnement inacceptable de la Fédération pétrolière belge", rappellent que le secteur est "resté pleinement actif durant les périodes de confinement" et soulignent que "les bénéfices et les dividendes sont légion".