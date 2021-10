Chimie : le prochain dialogue social aura lieu ce lundi

Les syndicats et les employeurs du secteur de la chimie se réuniront à nouveau lundi après-midi pour tenter de parvenir à une percée sur un nouvel accord social. Les pourparlers se dérouleront sous les auspices du président de la commission mixte, qui fera office de médiateur. C'est ce que rapportent le syndicat socialiste ABVV et l'organisation faîtière de la chimie essenscia. À la fin de la semaine dernière, les négociations sur un nouvel accord sectoriel ont été rompues. Selon les syndicats, les employeurs ont refusé de satisfaire les demandes concernant une prime corona et des augmentations de salaire pour 2021. Ils ont ensuite annoncé une journée de grève nationale le 29 octobre.

Auparavant, l'organisation essenscia avait qualifié l'annonce de la grève générale d'irresponsable. Selon la fédération sectorielle, un bon paquet de mesures a été mis sur la table, y compris une mise en œuvre maximale de la norme salariale, des efforts supplémentaires pour une augmentation substantielle des salaires minimums sectoriels, des investissements supplémentaires dans la formation et l'éducation, des augmentations de salaire pour les entreprises non syndiquées et une attention accrue pour le travail réalisable.