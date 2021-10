Accueil Economie Conjoncture "La crise du coronavirus a mis le secteur sur le devant de la scène" : les soins de santé attirent les 45 ans et + en quête de réorientation Près d’un travailleur sur deux a plus de 45 ans. L’enjeu : continuer à attirer des jeunes dans le secteur. ©Michel Tonneau V.S.

Les personnes de plus de 45 ans sont de plus en plus nombreuses à être actives dans les professions de soins de santé en Belgique. Cela ressort d’une étude de l’entreprise de services RH Acerta qui a analysé les...