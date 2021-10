Plus de 80 000 Belges ont déjà créé leur entreprise cette année

Au cours des neuf premiers mois de l'année, 81 796 Belges se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat. C'est plus que les années précédentes. C'est ce qu'affirme Unizo à la suite d'un congrès de starters organisé par l'organisation d'entrepreneurs. De plus, le nombre de démarrages est supérieur de plus de 13 % à celui des neuf premiers mois de l'année 2020, mais il y a aussi plus de lancements que pendant la même période de 2019. En Flandre notamment, davantage de personnes se sont lancées dans l'entrepreneuriat.

Selon Danny Van Assche, directeur général d'Unizo, l'augmentation du nombre de start-up montre "que les start-up ne laissent pas une crise les empêcher de réaliser leur rêve entrepreneurial".