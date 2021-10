Les livraisons de gaz de la compagnie norvégienne Equinor vers l'Europe vont augmenter

L'entreprise explique que du gaz précédemment utilisé avec une technique particulière pour augmenter la production d'un champ pétrolier va être exporté. Le groupe va aussi augmenter sa production de gaz, notamment via l'énorme champ Troll au large des côtes norvégiennes. Actuellement, la Norvège exporte plus de 320 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour vers l'Europe.

M. Opedal souligne qu'Equinor joue un rôle important en tant que fournisseur fiable d'énergie à l'Europe. Il pense que les prix du gaz et du pétrole resteront à des niveaux élevés cet hiver, en supposant des conditions météorologiques normales.

Par ailleurs, Equinor profite de la hausse des prix de l'énergie et de la forte demande, pour engranger au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 23,3 milliards de dollars (environ 20 milliards d'euros), soit le double de l'an dernier.

Le prix européen du gaz est descendu mercredi à plus de 86 euros le mégawattheure après des informations selon lesquelles l'Allemagne devrait bientôt approuver l'utilisation du gazoduc Nord Stream 2 et que davantage de gaz russe va être acheminé vers l'Allemagne via un autre gazoduc. Au début du mois, le prix du gaz en Europe avait atteint plus de 160 euros.