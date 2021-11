Accueil Economie Conjoncture Pierre Wunsch (BNB) : "La Belgique n’est pas en mesure d’absorber un choc. Ou difficilement" Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB), est l'Invité Éco. Pour le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, si on a un choc plus spécifique à la Belgique, ou à certains pays de la zone euro, ou que l’inflation remonte et que la politique monétaire ne peut plus être aussi souple, le pays aura des difficultés. ©D.R. François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





On ne présente plus Pierre Wunsch. Académique de haut vol, l’économiste a ponctué son parcours d’expériences probantes sur le plan politique et entrepreneurial. Il a ainsi passé quelques années à la tête de cabinets libéraux,...