Les Etats-Unis à nouveau ouvert aux voyageurs européens : quelles sont les règles ?

Les États-Unis s’ouvrent à nouveau pour les voyageurs vaccinés et testés préalablement en provenance de l’Europe.

Pour entrer sur les territoires américaines, tous les voyageurs âgés de 18 ans et plus doivent désormais présenter la preuve de leur vaccination. Les vaccins approuvés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sont acceptés: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, Covaxin, Sinopharm et Sinovac.

Un test négatif de dépistage du covid (PCR ou antigénique), effectué moins de trois jours avant l’embarquement, doit également être présenté par les voyageurs. Ceux-ci doivent repasser un test covid entre trois à cinq jours après leur arrivée.

Les enfants peuvent voyager à destination des États-Unis sans preuve de vaccination, mais avec un test négatif effectué trois jours avant le départ.