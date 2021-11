Près de 250 entrepreneurs cubains demandent au président Biden la levée des sanctions américaines à l'encontre de leur pays

Plusieurs centaines d'entrepreneurs cubains demandent, dans une lettre adressée au président américain Joe Biden et publiée lundi, la levée des sanctions économiques contre l'île de gouvernement communiste, qui "nuisent considérablement" à leurs activités et leurs familles. "À travers nos entreprises, nous nous efforçons de construire un avenir économique solide pour nos familles afin que les entrepreneurs cubains ne sentent pas le besoin d'émigrer pour avoir un travail gratifiant et une prospérité économique", expliquent dans ce courrier 247 chefs d'entreprises privées et de coopératives.

"Cependant, la politique américaine actuelle à l'égard de Cuba affecte grandement nos activités commerciales quotidiennes et entrave notre capacité à prospérer", ajoutent-ils, regrettant que le président Biden ait, malgré ses promesses de campagne, maintenu en place les 243 sanctions imposées par son prédécesseur Donald Trump, qui ont renforcé l'embargo en vigueur depuis 1962.

Pendant sa campagne, Joe Biden avait souligné la nécessité d'une "nouvelle politique envers Cuba" et évoqué l'idée de lever les restrictions sur les voyages de touristes américains vers l'île, et sur les transferts de fonds entre particuliers. Mais il n'a pour le moment modifié aucune mesure.

"Nous vous appelons à prendre les mesures immédiates suivantes : rétablir les transferts de fonds entre particuliers, ouvrir la possibilité de voyager à ceux soumis aux lois américaines, rouvrir l'ambassade à La Havane et retirer Cuba de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme", selon la lettre adressée à Biden lundi.

Le secteur privé cubain avait connu un fort regain économique au moment du rapprochement, historique mais éphémère, avec les États-Unis entre 2014 et 2016, sous le mandat de Barack Obama.