Chimie : le protocole d'accord sur une augmentation des salaires approuvé par les syndicats

Protocole d'accord dans le secteur de la chimie, la grève nationale évitée

Les syndicats et employeurs du secteur de la chimie ont dégagé dans la nuit de lundi à mardi un protocole d'accord sur une augmentation des salaires et une "prime corona", a confirmé Koen De Kinder, le secrétaire fédéral du syndicat chrétien ACVBIE/CSCBIE, pour l'industrie, l'énergie et le bâtiment, suivi par Essenscia, la fédération belge de la chimie.