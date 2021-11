Le Brexit a eu des effets positifs en Wallonie: des centaines de jobs créés, plus de 350 millions investis

Au total, le Brexit a permis à la Wallonie d'accueillir 358.960.000 euros d'investissements et rendu possible la création de 539 emplois, selon les calculs de l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex), cités dans L'Echo vendredi.