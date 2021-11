Le taux d'inflation annuel en Belgique à 5,4 % en octobre 2021, bien au-dessus de la moyenne européenne

En octobre 2021, le taux d'inflation annuel s'est établi dans la zone euro à 4,1 %, contre 3,4 % au mois précédent, indique mercredi Eurostat, l'office européen de statistiques.

Dans l'Union européenne, le taux d'inflation annuel s'est élevé à 4,4 %, contre 3,6 % en septembre.

En Belgique, un taux de 5,4 % a été enregistré en octobre, bien au-dessus des moyennes européennes. Il y a un an, le taux d'inflation annuel de l'UE était de 0,3 %.

Les taux annuels les plus faibles en octobre ont été enregistrés à Malte (1,4 %), au Portugal (1,8 %) ainsi qu'en Finlande et en Grèce (2,8 % chacune). Les plus élevés ont quant à eux été observés en Lituanie (8,2 %), en Estonie (6,8 %) et en Hongrie (6,6 %). L'inflation a augmenté dans les 27 États membres par rapport à septembre, précise Eurostat.

Sans surprise, c'est l'énergie qui a le plus fortement contribué à cette hausse de l'inflation (+ 2,21 %). Viennent ensuite les services (+ 0,86 %), les biens industriels hors énergie (+ 0,55 %) et l'alimentation, l'alcool et le tabac (+ 0,43 %).