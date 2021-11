Accueil Economie Conjoncture Pour un jeune travailleur sur trois, le titre d’une fonction est plus important que le contenu C’est le cas pour un jeune travailleur sur trois, qui y voit une forme de reconnaissance. Quand ils consultent une annonce, les jeunes regardent le salaire proposé mais aussi le titre du poste. ©Shutterstock Solange Berger Journaliste au service Economie





Un salaire correct et un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle figurent toujours en tête des principales attentes des jeunes travailleurs, selon plusieurs études. Mais ils ne sont pas les seuls. Dans une enquête menée auprès de 1 000 employés belges, et dont La Libre a pu prendre connaissance en primeur, le spécialiste du recrutement Robert Half s'est intéressé à la question du titre d'une fonction, qu'il soit repris dans...