Les ventes de véhicules utilitaires dans l'Union européenne ont encore baissé en octobre

Le marché des véhicules utilitaires dans l'Union européenne a continué de s'affaiblir en octobre. Ainsi, 144 409 camions, bus et camionnettes ont été immatriculés, soit 16,4 % de moins qu'en octobre 2020, a indiqué jeudi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). La tendance à la baisse a été favorisée par les mauvais chiffres des quatre plus grands marchés. L'Espagne a ainsi enregistré une baisse de 32,7 %, l'Allemagne une baisse de 24,3 %, la France une baisse de 23,3 % et l'Italie une baisse de 22,9 %. La Belgique a connu une baisse de 13,2 % des immatriculations de véhicules utilitaires le mois dernier.

Au cours des 10 premiers mois de l'année, 1 581 378 véhicules utilitaires neufs ont été immatriculés dans l'Union européenne, soit une augmentation de 14,7 % par rapport à la même période l'année précédente. En Belgique, une augmentation de 4,8 % a été enregistrée.