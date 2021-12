Ce montant est élevé principalement en raison de deux lots, qui ont rapporté respectivement 454 092,10 euros et 358 826,60 euros.

Plus de 1,2 million d'euros récoltés par le SPF Finances, grâce à une vente aux enchères de diamants

Le Fin Shop du SPF Finances a annoncé ce mercredi que sa vente publique de 17 lots de diamants et de pierres précieuses a permis de récolter 1 222 310 euros.

La vente, qui s'est terminée à 10H mardi matin, s'est faite sur la base d'enchères par e-mail et n'était ouverte qu'aux professionnels du secteur du diamant. Sur les 71 tickets de loterie proposés par le Fin Shop, 17 ont été vendus. Au total, neuf vendeurs professionnels y ont participé.

Les diamants et les pierres précieuses ont été vendus par le biais des douanes. Elles ont été soit confisqués par les services d'enquête, soit remis à l'État en raison des coûts d'importation élevés. Ou alors, elles étaient tout simplement abandonnées.

Fin Shop vend, au nom de l'État fédéral, des régions et des communautés, des biens qui ne sont plus utilisés par le gouvernement. Ces biens ont été saisis ou confisqués par la justice ou les douanes, des coupes de bois, des biens issus de successions sans héritier, etc.

En 2020, le produit des ventes s'est élevé à 21 millions d'euros.