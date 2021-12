"La réforme des pensions valorise le non-travail": les organisations patronales dénoncent le projet de la ministre Lalieux

Parmi les mesures épinglées par le patronat se trouvent l'augmentation des pensions minimales et l'assouplissement des conditions de la retraite anticipée.

Suite à une concertation avec la ministre des Pensions Karine Lalieux (PS), les organisations patronales VBO, Unizo, UCM et Boerenbond ont fait savoir qu'ils ne sont pas d'accord avec le projet de réforme des retraites du gouvernement fédéral. "Les propositions sur la table tendent à valoriser le non-travail et à augmenter les dépenses de retraite", ont-ils déclaré.

Me. Lalieux avait invité ce mercredi les organisations patronales qui font partie du Groupe des Dix, au sein duquel les partenaires sociaux négocient, à un "échange de points de vue sur la réforme des retraites", ont indiqué les organisations dans une communication conjointe jeudi.

Elles-mêmes estiment qu'une telle réforme est absolument nécessaire pour encourager les citoyens à travailler jusqu'à 67 ans, et pour garantir l'accessibilité financière des pensions. Cependant, "les organisations patronales regrettent que les propositions sur la table tendent à valoriser le non-travail et à augmenter les dépenses de retraite", expliquent-elles.

Parmi les mesures dénoncées se trouvent notamment l'augmentation des pensions minimales, la réduction du nombre d'années de travail requises pour avoir droit à celle-ci, l'assouplissement des conditions de la retraite anticipée et l'introduction d'un régime complémentaire de retraite anticipée.

Encourager à travailler plus longtemps

Selon les employeurs, il est en fait nécessaire "d'attribuer une valeur plus élevée au travail dans le montant de la pension" afin d'encourager les employés à travailler plus longtemps. Ils souhaitent donc que le gouvernement encourage la retraite complémentaire "par le biais d'incitations financières" et pénalise les salariés qui prennent une retraite anticipée à travers "des mesures dissuasives pour une retraite anticipée".

Pour eux, les pensions basées sur un système à points sont une base pour un "système de pension durable, homogène et équitable". "Un système à points a l'avantage d'être autorégulateur, puisqu'il se corrige automatiquement en fonction des évolutions économiques et démographiques. En bref, le système reste viable à long terme sans nécessiter de nouvelles décisions politiques pour chaque développement", concluent-ils.