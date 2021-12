Près de la moitié des PME belges recrute du personnel supplémentaire

Les entreprises belges n'échappent pas non plus à la hausse des courbes coronaires. Il suffit de penser à l'obligation du télétravail et à la défaillance liée au personnel malade ou en quarantaine.

Pourtant, cela ne semble pas avoir de répercussions sur les intentions de recrutement des PME. Un peu moins de la moitié (45 %) disent qu'elles recruteront du personnel supplémentaire dans les six mois, soit à peine un point de pourcentage de moins qu'en mai 2021. En outre, dans huit cas sur dix, il s'agit d'un contrat à durée indéterminée.

Concernant le chiffre d'affaires, les PME s'attendent à une augmentation de celui-ci : 21 % contre 14 % en mai.

En revanche, la pénurie des travailleurs inquiète les PME belges. Plus de huit PME sur dix (83 %) déclarent qu'il sera difficile ou très difficile de recruter du personnel qualifié. Une inquiétude qui a augmenté de 18 % en six mois.

Enfin, une PME sur cinq (21 %) craint de perdre du personnel au profit de la concurrence, soit une augmentation de 5 % en six mois.

Le deuxième baromètre du lieu de travail des PME a été réalisé auprès de 560 PME belges entre le 1er et le 15 novembre 2021.