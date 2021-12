Prolongation des mesures de soutien : "Il faut être honnête, chaque euro compte. Il faudra donc aider là où ce sera strictement nécessaire"

David Clarinval : "Les secteurs touchés vont être aidés"

Des discussions inter-cabinets vont avoir lieu pour réactiver, en l'adaptant, le paquet de mesures en vigueur l'an dernier (double droit passerelle, ONSS/TVA, chômage temporaire, etc). "Un accord de principe a été obtenu en kern et en Codeco", explique le ministre des PME et indépendants David Clarinval (MR).