Finalement, l'Horeca ne devra pas fermer à 20 heures

Les représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées, rassemblés depuis vendredi 9H00 en Comité de concertation, auraient trouvé un accord provisoire sur l'horeca, où l'on ne changerait rien aux règles actuelles (maximum 6 par table, fermeture à 23H00). Sur ce point, les politiques ne suivraient donc pas les recommandations des experts, qui demandaient une fermeture des établissements à 20H00. Une mesure qualifiée d'"hypocrite" par le vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne avant la réunion.

Le GEMS, le groupe d'experts sur la gestion de la pandémie, a aussi conseillé une période de "refroidissement" de 10 jours dans les écoles, avec fermeture complète en primaire et maternelle et un mélange de distanciel et présentiel en secondaire. Certains partis sont opposés à cela, mais pourraient devoir accepter une fermeture éventuellement plus courte.