La Belgique est championne d’Europe de la R&D : "Notre pays a peu de ressources, mais il a des cerveaux"

Pourquoi la Bourse de Bruxelles attire tant de biotechs... et pourquoi y investir est risqué ?

Qu’est-ce qui peut bien attirer en Belgique les entreprises actives dans le secteur de la biotechnologie ? Et pourquoi ces entreprises visent-elles à terme à se faire coter à la Bourse de Bruxelles (Euronext Brussels) ? Le directeur de la Cote de la Bourse - on dit Head of listing sur ce marché international qu’est devenu Euronext au fil du temps -, Benoît van den Hove, nous explique les raisons du succès de notre place.