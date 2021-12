L'agence de notation Moody's dégrade les notes de la Wallonie, de la FWB et de la Flandre: "Pas une surprise", pour Jean-Luc Crucke

Ce vendredi 3 décembre, l’agence de notation Moody’s a pris la décision de dégrader d'un cran la note de la Wallonie qui passe de A2 à A3. La note de la FWB passe d'une note "A1 perspective négative" à une note "A2 perspective stable". Enfin, celle de la Flandre passe de Aa2 à Aa3.

"Pas une surprise"

Côté wallon, cette décision n'est pas inattendue: la crise sanitaire et les inondations de la mi-juillet ont en effet eu des conséquences négatives sur le budget.

Dans son analyse, Moody's accompagne toutefois la note de la Wallonie d'une perspective stable et souligne plusieurs éléments positifs: une gestion très active de la dette ainsi que des charges d'intérêts sous contrôle, un accès incontesté aux marchés, ou encore une trajectoire de dette réaliste.

L'agence de notation pointe néanmoins trois éléments négatifs pour la Wallonie: une dette trop importante et non suffisamment contenue, un équilibre budgétaire qui s'éloigne ainsi que des dépenses publiques non maîtrisées.



Pour le ministre wallon du Budget et des Finances Jean-Luc Crucke (MR), cette dégradation n'a rien d'étonnant: "Suite aux conséquences budgétaires du Covid-19 et des inondations et donc à l'impact sur notre trajectoire de dette, la dégradation n'est pas une surprise. Elle est une conséquence de ces évènements exceptionnels et, en ce qui concerne les volets financiers et budgétaires de la gestion des crises, je referai la même chose que ces derniers mois", indique le libéral par voie de communiqué.