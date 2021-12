Faillite de Vlaamse Energieleverancier : Fluvius fournit d'urgence de l'énergie mais à des taux très élevés

Après la faillite désormais actée du fournisseur d'énergie De Vlaamse Energieleverancier, quelque 70 000 clients se sont retrouvés chez Fluvius. Le gestionnaire de réseau fournira de l'électricité et du gaz naturel en tant que "fournisseur d'urgence"... mais ce sera à des taux très élevés.

Le décret flamand sur l'énergie prévoit effectivement que Fluvius joue le rôle de fournisseur d'urgence pour éviter que les clients ne soient privés d'électricité ou de gaz. Cela est possible pour une durée maximale de 60 jours.

Taux très élevés

Il s'agit d'une solution temporaire, souligne Fluvius, en attendant que les clients concernés aient trouvé un nouveau fournisseur. Toutefois, les tarifs pratiqués par Fluvius sont plus élevés que ceux du marché commercial.

En effet, en tant que fournisseur d'urgence, l'entreprise doit soudainement acheter de l'électricité et du gaz naturel à un prix plus élevé.

En outre, Fluvius doit assumer un rôle qu'il ne remplit normalement pas sur le marché libéralisé de l'énergie. En tant que gestionnaire de réseau - et non fournisseur -, il ne possède pas d'unités de production, comme des éoliennes ou des centrales à gaz, et il n'achète ni ne vend d'électricité ou de gaz.

Fluvius conseille donc aux clients concernés de choisir un nouveau fournisseur dès que possible.

Une faillite actée ce mardi

Le tribunal d'entreprise néerlandophone de Bruxelles a acté la faillite de Vlaamse Energieleverancier BV ce mardi matin. L'attaché de presse du tribunal rapporte que celui-ci a nommé deux administrateurs judiciaires : les maîtres Maarten Bentein et Michiel Verraes.

Lundi, le PDG de la société, Stijn Lenaerts, avait déjà annoncé dans un message sur le site web de la société que le Vlaamse Energieleverancier allait fermer boutique. Selon le PDG, l'évolution récente des prix ne lui a laissé aucun autre choix.

Les prix grossistes de l'électricité et du gaz ont plus que triplé au cours des derniers mois. Ces prix extrêmes n'étaient pas prévisibles, a déclaré l'entreprise, qui a évoqué une "évolution atypique et exceptionnelle des prix" sur le marché : "Les défis à relever pour surmonter les mois d'hiver sont malheureusement devenus trop importants pour le Vlaamse Energieleverancier. Nous avons donc dû prendre la décision très difficile de cesser nos activités et de déposer nos valises."

Le fournisseur d'énergie flamand était actif depuis 2019 et approvisionnait quelque 70 000 ménages et entreprises en énergie verte et en gaz. L'entreprise était considérée comme un combattant des prix.

Le Vlaamse Energieleverancier est le deuxième fournisseur en Belgique à devoir fermer ses portes en raison des prix élevés de l'énergie. En septembre, le tribunal de commerce de Liège avait déjà déclaré en faillite la société Energy2Business, fournisseur d'électricité et de gaz naturel pour le marché professionnel en Wallonie et à Bruxelles.