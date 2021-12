Il s'agirait du deuxième dépassement de l'indice-pivot en l'espace de moins de six mois.

Nouveau dépassement de l'indice-pivot : les salaires et allocations à nouveau augmentés

L'indice-pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public, qui avait été dépassé en août dernier, sera à nouveau franchi en décembre, selon les dernières prévisions du Bureau du Plan publiées mardi. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2 %, respectivement en janvier 2022 et en février 2022.

Le prochain indice-pivot serait quant à lui dépassé en août 2022. Dans la foulée, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient à nouveau augmentés de 2%, respectivement en septembre 2022 et en octobre 2022.

Si ces prévisions d'inflation se confirment, cela voudrait dire que trois indices-pivots auront été atteints en à peine un an, avec autant d'indexation (+2 %) des allocations sociales et des salaires des fonctionnaires à la clef.