En Belgique, le vol de vélos coûte 21 000 euros... par jour aux assureurs

Le chiffre a de quoi surprendre : en Belgique, le vol de vélos a coûté 21 000 euros par jour aux assureurs sur l'ensemble de l'année 2020. "Les vols de vélo sont un fléau dont l'ampleur semble croissante en Belgique. Et pour les compagnies proposant des produits d'assurance vélo, la note s'avère salée : ces dernières ont ainsi versé 7,7 millions d'euros rien qu'au titre de la garantie 'vol' en 2020 sur l'ensemble de la Belgique. Cela représente un peu plus de 21 000 euros versés quotidiennement en indemnisations à la suite d'un vol", indique ainsi le courtier en assurances HelloSafe.be.

Plus de vélos et plus de vols

Cette statistique s'explique de plusieurs manières. Il y a d'abord le nombre croissant de Belges se déplaçant à bicyclette a fait grimper le nombre de vélos en circulation. Des vélos plus nombreux, mais aussi plus coûteux. Avec l'arrivée de vélos électriques plus chers, le prix moyen est passé à 2 350 euros ce qui "provoque forcément des indemnisations plus importantes pour les victimes de vol", précise encore l'assureur.

Deux facteurs qui contribuent à la hausse du nombre de vélos subtilisés chaque année. "A Bruxelles, par exemple, ce type de délit a bondi de 27 % entre 2016 et 2019." En 2020, ce sont ainsi 88 000 deux roues qui ont été dérobés à leur propriétaire.

De nettes différences entre les Régions

Derrière ces chiffres se trouvent des différences prononcées entres les trois Régions du pays. En Belgique, 71,6 % des indemnisations sont versées en Flandre, "avec près de 5,5 millions d'indemnisations versées en 2020". Suivent ensuite Bruxelles avec 1,4 million et la Wallonie avec 777 000 cas.

Si ce nombre peut déjà paraître élevé, il devrait encore fortement augmenter dans les années à venir. A l'heure actuelle, seuls 8 % des Belges ont souscrit à une assurance vélo spécifique. "Selon l'organisation Touring, le préjudice annuel total causé par les vols de vélo en Belgique atteindrait les 144 millions d'euros. Ainsi, sur la base de ce chiffre, seuls 5,5% des préjudices liés aux vols de vol sont couverts par un remboursement d'assurance dans notre pays", souligne d'ailleurs HelloSafe.be.