Après la menace de Nord Stream 2 par l'Allemagne, le prix du gaz atteint des sommets

Le prix du mégawattheure de gaz sur la principale bourse du gaz néerlandaise est passé à 116,39 euros. Il s'agit du prix le plus élevé depuis un pic de plus de 162 euros atteint en octobre.

Le prix du gaz a augmenté de 10 % ce lundi après que l'Allemagne a menacé de déployer le gazoduc Nord Stream 2 pour punir la Russie si elle envahissait l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, les négociants craignent depuis longtemps que le pipeline traversant la mer Baltique ne soit pas mis en service cet hiver.

La Russie a déclaré que l'exploitant de l'oléoduc faisait tout ce qu'il pouvait pour remplir les conditions d'obtention d'une licence que l'Allemagne a fixées précédemment. Le prix du mégawattheure de gaz sur la principale bourse du gaz néerlandaise est passé à 116,39 euros. Il s'agit du prix le plus élevé depuis un pic de plus de 162 euros atteint en octobre. En Allemagne, le prix du mégawattheure de gaz a également augmenté de près de 10 % pour atteindre 205 euros. Le prix du gaz est déjà sous pression car il fait de plus en plus froid en Europe et l'électricité produite par l'énergie éolienne est moins importante car il y a eu moins de vent récemment.

En outre, les craintes de pénurie de gaz ont été alimentées par le fait que le Belarus menace d'arrêter le transit de gaz en provenance de Russie si l'Europe impose de nouvelles sanctions. Le Kremlin a répondu en disant qu'il espérait que rien n'empêcherait la Russie de respecter ses obligations contractuelles en matière d'approvisionnement.