Ethias va encore assurer gratuitement les centres de vaccination

Ethias avait déjà assuré gratuitement ces derniers mois la responsabilité civile et les accidents corporels pour tous les centres de vaccination Covid.

Ethias va continuer en 2022 à assurer gratuitement la responsabilité civile et les accidents corporels pour tous les centres de vaccination Covid en 2022, a annoncé lundi l'assureur. Ethias couvrira gratuitement et automatiquement pour les trois Régions: la responsabilité civile liée à l'organisation et à la gestion des centres de vaccination, la responsabilité civile professionnelle de toutes les personnes impliquées dans les activités de ces centres (y compris la responsabilité civile médicale des prestataires de soins); les accidents corporels dont pourraient être victimes les personnes précitées dans le cadre de ces activités.

